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أكثر من5 آلاف و228 غارة للعدوان على محافظة مأرب خلال2021

أكثر من5 آلاف و228 غارة للعدوان على محافظة مأرب خلال2021
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

سجلت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي لأنصارالله بمحافظة مأرب أكثر من خمسة آلاف و228 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت مديريات المحافظة خلال العام المنصرم 2021م.

العالم- اليمن

وبينت الإحصائية ان مديرية صرواح كانت المديرية الأكثر تعرضا للغارات خلال العام الماضي حيث استهدفت بأكثر من الفان و762 غارة، تليها مديرية الجوبة بـ836 غارة، ثم مديرية الوادي بـ431 غارة.

واستهدف طيران العدوان مديرية مدغل بـ366 غارة ومديرية رحبة بـ210 غارات ومديرية العبدية بـ194 غارة.

وذكرت الإحصائية ان مديرية حريب تعرضت لـ101 غارات ومديرية مجزر 98 غارة ومديرية رغوان 85 غارة بينما تعرضت مديرية جبل مراد لـ77 غارة ومديرية ماهلية لـ68 غارة عدوانية.

ونوه المركز الى ان الإحصائيات هي للغارات التي تم رصدها وتسجيلها من قبل غرفة ضباط الإرتباط.

وأشار الى ان غارات العدوان أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخلفت دمارا هائلا في البنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة ، بالإضافة الى نزوح آلاف الأسر عن مساكنهم.

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أكثر من5 آلاف و228 غارة للعدوان على محافظة مأرب خلال2021

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