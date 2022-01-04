الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حكومة الانقاذ اليمنية: لدينا معرفة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر

حكومة الانقاذ اليمنية: لدينا معرفة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في حكومة الانقاذ الوطني اللواء عبدالله الحاكم، اليوم الثلاثاء، أن لدى هيئة الاستخبارات رصد ومعرفة تامة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر، منوها إلى أن القوات المسلحة تميزها عن غيرها وبشكل دقيق.

العالم- اليمن

وأوضح اللواء الحاكم في تصريحات أدلى بها لـ "المسيرة" أن اقتياد السفينة الإماراتية السعودية المعادية عملية نوعية ثبتت الحق السيادي اليمني.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بناء على رصد متقدم ونحن على اطلاع ومعرفة بالسفينة منذ بدء إبحارها وبشحنات العتاد العسكرية التي تقلها ووجهتها، مؤكدا أن اليمن الأكثر حرصا على أمن الملاحة الدولية وخطوط التجارة.

واتهم رئيس هيئة الاستخبارات قوى العدوان بالتورط في أنشطة غير مشروعة تزعزع أمن الملاحة وتعرضه للمخاطر، مشددا أن القوات المسلحة تعرف أين ومتى تنفذ عملياتها المشروعة والنوعية والدقيقة بفضل الله وعونه.

روابط ذات صلة

إحتجاز السفينة الإماراتية والإنجاز البحري لصنعاء

إنجاز عسكري يمني غير مسبوق.. ضبط سفينة عسكرية إماراتية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعيين مرشح كويتي أمينا عاما لـ'أوبك'

مواجهات بين الامن الاسرائيلي وشبان فلسطينيين قرب الأمعري في رام الله

فيديو.. حركة الجهاد: حياة الأسير أبو هواش مقابل قصف تل أبيب

وقفة في رام الله تضامنا مع الأسير 'أبو هواش'

مدن أفغانية تحيي ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني

دعوات للتجمع على مدخل بلدة بيتا تضامنا مع الأسير أبو هواش