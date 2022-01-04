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الأسير الفلسطيني هشام 'أبو هواش' ينتزع حريته

الأسير الفلسطيني هشام 'أبو هواش' ينتزع حريته
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

فك الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يوم الثلاثاء إضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، عقب انتزاع حريته.

العالم -فلسطين

وأعلن خالد محاجنة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم، أن الأسير هشام أبو هواش، أعلن فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، بعد انتزاع حريته.

وقال نادي الأسير إن الأسير هشام أبو هواش حقق انتصارا بعد 141 يوما من معركة بطولية خاضها رفضا لاعتقاله الإداري، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير القادم.

وأوضح نادي الأسير "أبلغنا بشكل رسمي من اللواء ماجد فرج بعد جهود بذلها، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس محمود عباس، والذي جاء بعد صبر وثبات إرادة المعتقل هشام أبو هواش في وجه الاحتلال، وبجهود بذلتها القيادة الفلسطينية، والحركة الأسيرة بكافة مركباتها، وإسناد عائلته الصابرة وأبناء شعبه الأحرار".

وشدد على أن معركة أبو هواش أعادت قضية الحركة الأسيرة، وتحديدا قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة رغم كل التحديات التي واجهها ورفاقه الذين سبقوه بالإضراب مؤخرا، حيث رافق هذا الإضراب تحديات كبيرة تمثلت بسلسلة من السياسات الممنهجة من كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يُسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي، استمر في معركته بقوة وصبر، وتمكّن بإرادته الحرة أن يحقق هدفه ومطلبه.

يشار إلى أن المعتقل أبو هواش البالغ من العمر (40 عاما) من دورا الخليل، قد شرع في إضرابه عن الطعام في 17 أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من أكتوبر 2020 إداريا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

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