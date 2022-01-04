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القوات المسلحة اليمنية: سنرد على أي نشاط معادي

القوات المسلحة اليمنية: سنرد على أي نشاط معادي
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الانقاذ اليمنية اللواء الركن علي الموشكي أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي نشاط معادي لقوى العدوان في المسرح البحري للجمهورية اليمنية.

العالم- اليمن

وقال اللواء الموشكي ، إن كل الأنشطة لقوى العدوان تحت الرصد ولنا الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة ازاءها.

وأضاف: سندافع عن المسرح البحري لليمن بعون الله وبكل ما لدينا من قوة ولدينا القدرة على تنفيذ ما نقوله

وأوضح أن اقتياد سفينة الشحن العسكرية المعادية رد عملاني متقدم على الأنشطة المعادية.

ولفت إلى أن مياهنا وأجواءنا واراضينا مٌحرمة على قوى العدوان ومرتزقتهم ولن تكون مسرحا آمنا للأنشطة المعادية لليمن، مؤكدا أن أي تحرك أو نشاط معادي هو هدف مشروع للقوات المسلحة واللجان الشعبية.

وأردف بالقول إن على قوى العدوان تحمل تبعات مخالفاتها الدائمة للقوانين الدولية المنظمة لمختلف الأنشطة البحرية.

بدوره، أكد قائد لواء الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري أن قواتنا المسلحة " على حماية سواحلنا ومياهنا فهي ليست للنزهة والاستعراض"، مشدداً بالقول: "يجب أن يفهموا جيدا هذه الرسالة".

ونوه اللواء القادري بأن من يتعدى على مياهنا الإقليمية سوف يتم إيقافه والتعامل معه وفق الأعراف الدولية.

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