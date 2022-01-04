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الصحة العالمية: الانتشار الكبير لـ'أوميكرون' قد يتسبب بظهور متحورات جديدة

الصحة العالمية: الانتشار الكبير لـ'أوميكرون' قد يتسبب بظهور متحورات جديدة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الانتشار الكبير لمتحور "أوميكرون" قد يتسبب بظهور متحورات جديدة.

العالم ـ أوروبا

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن الدراسات تشير إلى أن متحور أوميكرون يبقى فى الحنجرة ولا يصل إلى الرئة، داعية لبذل أقصى الجهود حتى لا تنهار المنظومة الصحية العالمية.

وردا على سؤال حول وصول العالم إلى ذروة وباء كورونا، أجابت متحدثة الصحة العالمية في تصريحات تليفزيونية: لا نستطيع القول إننا وصلنا إلى ذروة انتشار الوباء".

وصباح اليوم، أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، عن رصد متحور جديد في جنوب فرنسا، وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.

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