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الصحة المصرية تحذر: هذا الأمر سيحدث في العالم بنهاية يناير!

الصحة المصرية تحذر: هذا الأمر سيحدث في العالم بنهاية يناير!
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" سيكون على الأغلب المتحور السائد حول العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنهاية شهر يناير الجاري

العالم - منوعات

ولفت الدكتور إلي أن غير المطعمين بلقاح كورونا يشكلون 87% من حالات الوفيات بسبب الاصابة بمتحور كورونا "أوميكرون " في جنوب أفريقيا.

ومن بين حالات الوفاة القليلة من بين المطعمين من أصحاب الأمراض المزمنة لا توجد أي حالة تلقت جرعة منشطة.

وكشف عبدالغفار تلقي المواطنين حتى الآن حوالي 55 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، ما بين الجرعة الأولي والجرعة الثانية.

وأوضح عبدالغفار ، أن عدد اللقاحات التي وصلت مصر حتى الآن 120 مليون جرعة من جميع اللقاحات، لافتا إلي أن هناك إقبال ملحوظ علي التطعيم ضد الفيروس سواء من المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل، أو المواطنين الذين يحصلون علي الجرعة التنشيطية.

وأشار عبدالغفار، إلى أن عدد المواطنين الذين حصلوا علي الجرعة التنشيطية وصل إلى 221 ألف مواطن، حيث يحصل عليها جميع المواطنين فوق 18 عاما، بعد إرسال رسالة له بموعد الجرعة التنشيطية.
ولفت إلى أن هناك كثافة في إقبال المواطنين للتسجيل والتطعيم بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وعدد من محطات القطار والأسواق التجارية.

وأشار إلي وجود 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقي اللقاح، تضم الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للتيسير على المواطنين، والتوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

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