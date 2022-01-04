رضوان: أبو هواش أكد أن إرادة الأسرى أقوى من السجان

العالم- فلسطين

وقال رضوان في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى": إن هذا الانتصار يضاف لسلسلة انتصارات الحركة الأسيرة على طريق وقف الاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية.

ووجه التحية للأسير أبو هواش الذي أكد: أن إرادة الأسرى أقوى من السجان، ونحيي الوحدة التي تجسدت حول قضية الأسرى.

واعتبر رضوان: أن هذا الانتصار لهشام والأسرى وشعبنا وقواه الحية التي وقفت موحدة خلف قضيته.

ولفت إلى أن الفصائل أكدت على إسناد الأسرى، وستبقى داعمة لهم في معركتهم حتى تحريرهم من السجون، مشددا أنهم على جهوزية للدفاع عن أسرانا، وستبقى قضيتهم على سلم أولوياتها.