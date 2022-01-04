مصدر إيراني في فيينا: ليس هناك موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق

العالم - خاص بالعالم

المصدر الإيراني لفت إلى أنه ومع استئنافِ الجولةِ الثامنة من محادثاتِ فيينا بشأنِ رفعِ الحظر عن إيران في فيينا زعمت بعضُ وسائلِ الإعلامِ الغربية مؤخرًا أنه تم تحديدُ موعدٍ نهائي للضغطِ على إيران للتوصلِ إلى اتفاقٍ نهائي.

وكان دبلوماسيون من الدولِ الأوروبية الثلاثِ قالوا في بيانٍ الأسبوعَ الماضي إنهم لا يريدون تحديدَ مواعيدَ نهائيةٍ وهميةٍ للمحادثات مشيرين إلى أنّ هناك أسابيعَ قليلةً للتوصلِ إلى اتفاقٍ وليس بضعةَ أشهر.

وفي فيينا أيضاً أكد المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف على إن هناك حاجة للتركيز على مسألة رفع الحظر الأميركي في المحادثات الجارية مع إيران معتبراً ان الحظر مازال العقبة الأكبر والأكثر تعقيدا.

أوليانوف أعرب في تصريح عن استغرابه من التشكيك الغربي بجدية الوفد الإيراني المفاوض، مشيراً إلى أن هذه المحادثات سهلة وتحرز تقدما.

وكان أوليانوف إلتقى اليوم وعلى هامش الجولة الثامنة من محادثات فيينا بالوفد الإيراني وأجرى معه محادثات مكثفة ومن ثم إلتقى بعد ذلك بالوفد الأمريكي.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، إلتقى ممثل الاتحاد الاوروبي في المفاوضات انريكي مورا، وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الاوروبية.

هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولاً على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالإنسحاب من الإتفاق النووي.

وإن عليها ثانياً رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فوراً.، كما إن على البيت الأبيض ثالثًا تقديم الضمانات اللازمة بعدم إنسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.

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