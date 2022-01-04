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الناطق بإسم سرايا القدس..

انتصار ' أبو هواش ' كسر إرادة العدو وعهدنا للأسرى أننا لن نخذلكم

انتصار ' أبو هواش ' كسر إرادة العدو وعهدنا للأسرى أننا لن نخذلكم
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، إننا بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش نزداد إصراراً على المضي في مشوارنا تجاه حرية الإنسان الفلسطيني، وعهدنا لكل الأسرى أننا لن نخذلكم، وسنكون عند حسن ظنكم بنا كمقاومة في كل وقت وحين.

العالم - فلسطين

وتوجه أبو حمزة في تغريدة له، بالشكر لله تعالى، مباركاً الانتصار الأسطوري للأسير هشام أبو هواش في معركته البطولية، التي مثَّل فيها امتداداً لإرادة وعنفوان الشعب الفلسطيني، واستطاع انتزاع حريته رغماً عن السجان.

وأضاف:" إننا وعلى امتداد أيام الإضراب، كنا نعيش أدق تفاصيل المعركة، ورفعنا درجة التأهب القصوى لدى مجاهدينا، إنفاذاً لعهد الأمين العام المؤتمن القائد زياد النخالة، وأصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد إن شاء الله.

وكان الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش"، علّق مساء الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، استمر 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/ شباط المقبل.

وقال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، حسن عبد ربه: إن "أبو هواش (40 عاما) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح: أن "الاتفاق ينص على الإفراج عن أبو هواش مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 فبراير القادم".

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