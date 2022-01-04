شاهد: مؤتمر 'شهيد القدس-فارس المقاومة' في طهران وهذا ما استعرضه..

العالم - خاص بالعالم

احباط مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة، دعم الشعوب المظلومة ومحاربة الجماعات التكفيرية في العراق ولبنان وسوريا، جزء من انجازات الشهيد قاسم سليماني، التي استعرضت في مؤتمر حمل عنوان شهيد القدس فارس المقاومة والذي اقيم في طهران بحضور شخصيات سياسية ودينية من دول عربية واجنبية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.

وقال أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة، يحيى غدار، لقناة العالم: كل ما نقوله هو قليل جدا لهذا الرجل، هو رجل أمة، رجل ليس فقط على مستوى الامة العربية والإسلامية، هو رجل على مستوى العالم، اراد للبشرية قراءته ان ينتهي هذا الظلم وهذا الاستكبار وهذه الامبريالية الاميركية الصهيونية.

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