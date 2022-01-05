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إزاحة الستار عن نصب تذكاري للشهيد سليماني في ريف حلب (صور)

إزاحة الستار عن نصب تذكاري للشهيد سليماني في ريف حلب (صور)
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أزاح أهالي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي في سوريا الستار عن نصب تذكاري لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني في الذكرى الثانية لجريمة اغتياله من قبل اميركا.

العالم - ایران

وشيد النصب في "روضة الشهداء" وأزيح عنه الستار بمراسم عسكرية بعد مجلس تأبيني.

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