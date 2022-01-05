شاهد..الفلسطينيون يتصدون لمحاولة اعتداء الارهابي بن غفير على الأسير أبو هواش

العالم - فلسطين

وعلق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش على محاولة اعتداء الارهابي بين غفير على الأسير أبو هواش وقال: سبق للإرهابي المتطرف "بن غفير" أن حاول الاعتداء على المرابطين في الأقصى والاعتداء على أبطال انتصروا في معارك الكرامة، لكنه خاب وخسر أمام صمود وبسالة المقاومة التي ردت عليه وعلى أمثاله في معركة سيف القدس، وعلى يد أحرار شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48,

وأضاف، الفاشي "بن غفير" الذي لا يجيد العربدة إلا على الضعفاء وأمام الكاميرات لتفريغ ضغوط نفسية مهزومة، عليه ألا ينسى كيف كان يفر كالبطة العرجاء يوم أن قررت سرايا القدس تأديبه باستهداف مقاتليها لمكان تواجد فيه رداً على اعتدائه على أمهات الأسرى خلال زيارتهن لأبنائهن.

وتابع قائلا: إن هذه التحركات الاستعراضية لليمين لن تغير من الواقع شيئا، وإننا نعبر عن بالغ اعتزازنا بقادة ونشطاء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 الذين وقفوا بثبات في وجه "بن غفير". التحية لهشام ولأبناء شعبنا المرابطين لحماية الأسير المنتصر "أبو هادي".