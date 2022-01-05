كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ على خلفية اضطرابات شعبية

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا... وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".

فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.

وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".

وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.

كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".

كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى "عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم" من خلال المشاركة في المسيرات.