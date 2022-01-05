الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. استمرار عملية التسوية في الشميطية بريف دير الزور

سوريا.. استمرار عملية التسوية في الشميطية بريف دير الزور
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

شهدت بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، الثلاثاء، عملية التسوية للمدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

العالم-سوريا

وبحسب سانا فقد أكد عدد من شيوخ ووجهاء العشائر أن هذه التسوية فرصة ثمينة وغير مسبوقة من حيث شموليتها وانعكاسها الإيجابي على ترسيخ الأمن والأمان وتشكل فرصة لكل من غرر به للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

ودعا الشيخ عبد الله شلاش جميع من تشملهم هذه التسوية إلى الانضمام إليها والعودة إلى حياتهم الطبيعية لافتاً إلى أن الاقبال الكبير عليها يؤكد أن أبناء الوطن ولا سيما أبناء الجزيرة السورية متمسكون بالتراب الوطني ووحدة وسيادة سوريا.

وتتواصل عملية التسوية خلال الأيام القادمة في مركز الشميطية لإتاحة الفرصة للراغبين بتسوية أوضاعهم للانضمام إليها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

غداً تبدأ عمليات التسوية في الشميطية بريف دير الزور

استمرار استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم في دير الزور

بالصور.. انضمام المئات من أبناء دير الزور لاتفاق التسوية

استمرار عمليات التسوية الخاصة بأبناء دير الزور في الميادين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"العمالقة" تكثف هجماتها ومقتل قيادي منهم بشبوة اليمنية

سوريا.. استمرار عملية التسوية في الشميطية بريف دير الزور

كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ على خلفية اضطرابات شعبية

تصريحات اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا تثير حفيظة تركيا

شاهد بالفيديو.. حركة النهضة: التهم الموجهة للبحيري تحمل صبغة سياسية

شاهد..الفلسطينيون يحتفلون بانتصار أبو هواش