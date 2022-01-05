سوريا.. استمرار عملية التسوية في الشميطية بريف دير الزور

العالم-سوريا

وبحسب سانا فقد أكد عدد من شيوخ ووجهاء العشائر أن هذه التسوية فرصة ثمينة وغير مسبوقة من حيث شموليتها وانعكاسها الإيجابي على ترسيخ الأمن والأمان وتشكل فرصة لكل من غرر به للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

ودعا الشيخ عبد الله شلاش جميع من تشملهم هذه التسوية إلى الانضمام إليها والعودة إلى حياتهم الطبيعية لافتاً إلى أن الاقبال الكبير عليها يؤكد أن أبناء الوطن ولا سيما أبناء الجزيرة السورية متمسكون بالتراب الوطني ووحدة وسيادة سوريا.

وتتواصل عملية التسوية خلال الأيام القادمة في مركز الشميطية لإتاحة الفرصة للراغبين بتسوية أوضاعهم للانضمام إليها.