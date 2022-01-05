"العمالقة" تكثف من هجماتها ومقتل قيادي منهم بشبوة اليمنية

العالم - اليمن

وكان المركز نقل عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي في وقت الثلاثاء قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت صباح السبت نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان" حسب تعبيره.

وعلی صعيد متصل أفاد مراسل العالم عن مقتل أحد قادة "لواء العمالقة" مع عشرات المرتزقة في مواجهات مع قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بشبوة شرقي اليمن.

واضاف مراسلنا ان قائد اللواء الثاني في "ألوية العمالقة" سميح جرادة الصبيحي لقي مصرعه في معارك عسيلان بين الجيش واللجان الشعبية مع قطعان المرتزقة ومجاميع داعش الارهابية.

ولفت الى أن الصبيحي يُعد من أبرز القيادات الميدانية السلفية ومقتله يمثل خسارة كبيرة جداً للإمارات.

هذا واستشهد 5 يمنيين يوم أمس الثلاثاء، بغارة لطيران العدوان السعودي على محافظة شبوة.

وأفادت قناة المسيرة من شبوة باستشهاد 5 مواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي على باص في مفرق بيحان.

هذا واوضح مصدر أمني لموقع المسيرة أن طيران العدوان شن 12 غارة على محافظة مأرب منها11 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي وغارة على مديرية الجوبة.

وفي شبوة شن طيران العدوان 19 غارة على مديرية عسيلان، وقد ادى القصف الى استشهاد 5 مواطنين بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على باص تابع لأحد المواطنين في مفرق بيحان بالمحافظة.

كما شن طيران العدو غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي صعدة واصل الجيش السعودي قصفه للمناطق الحدودية، حيث شهدت مديرية شدا الحدودية قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من المديرية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن قامت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قبل يومين بضبط سفينة شحن إماراتية، قبالة سواحل الحديدة كانت تحمل معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني.