سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

العالم-سوريا

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد الثلاثاء في وزارة التجارة الداخلية السورية احتياجات سوقي البلدين لإنشاء شركات سورية أردنية وتوفير مختلف السلع والخدمات والعمل على إقامة معارض سورية على الأرض الأردنية لعرض السلع والمنتجات السورية.

ونوه عمرو سالم بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا ضرورة تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق سبل التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات التي تطور العمل المشترك وترتقي به لمراحل متقدمة.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري والاقتصادي الأردني على إقامة علاقات استراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت قد انطلقت، يوم الثلاثاء في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية بدمشق.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية السادس من الشهر الجاري أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و135 رجل أعمال واقتصاد أردنيا ويشمل قطاعات التجارة والوكالات والخدمات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والمقاولات والإنشاءات والسياحة والسياحة العلاجية والجامعات والمستشفيات والقطاع المالي والتأمين وتنظمه مؤسسة الجميل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.