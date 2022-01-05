الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، مع وفد من غرفة تجارة الأردن سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سوريا والأردن.

العالم-سوريا

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد الثلاثاء في وزارة التجارة الداخلية السورية احتياجات سوقي البلدين لإنشاء شركات سورية أردنية وتوفير مختلف السلع والخدمات والعمل على إقامة معارض سورية على الأرض الأردنية لعرض السلع والمنتجات السورية.

ونوه عمرو سالم بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا ضرورة تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق سبل التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات التي تطور العمل المشترك وترتقي به لمراحل متقدمة.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري والاقتصادي الأردني على إقامة علاقات استراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت قد انطلقت، يوم الثلاثاء في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية بدمشق.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية السادس من الشهر الجاري أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و135 رجل أعمال واقتصاد أردنيا ويشمل قطاعات التجارة والوكالات والخدمات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والمقاولات والإنشاءات والسياحة والسياحة العلاجية والجامعات والمستشفيات والقطاع المالي والتأمين وتنظمه مؤسسة الجميل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

روابط ذات صلة

وزير الصناعة يفتتح المعرض الايراني الخاص في سوريا

شركات اقتصادية إيرانية ضخمة في سورية الشهر المقبل

لبنان: عقد الكهرباء مع الأردن وسوريا أصبح جاهزا وقريبا سيتم التوقيع عليه

الاردن: لا يمكن أن يستمر غياب الدور الجماعي العربي في حل الأزمة السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'طالبان' تقيم معرضا احتفاء بهزيمة الأمريكيين في أفغانستان

كازاخستان.. إقالة الحكومة وتعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء

سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية شرقي سوريا

وسط سخرية المعارضين.. مؤيدو السيسي يهاجمون علاء مبارك بسبب تغريداته

مجلس الأمن يطالب اسرائيل بعدم اتخاذ اجراءات احادية كالاستيطان