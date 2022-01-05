الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تعرض معسكر "النصر" غربي العاصمة بغداد إلى استهداف بصاروخ كاتيوشا.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخ كاتيوشا سقط على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد".

وأضافت، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، وعليها صاروخا لم ينطلق عيار 240 ملم، حيث فكك وسلم إلى مديرية الأدلة الجنائية".

وتابعت، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، تواصل تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وعسكرية عراقية قولها إن "صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي اليوم الاربعاء".

وقالت المصادر إن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قصفا صاروخيا استهدف فجر الاربعاء محيط مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة "فيكتوريا" الامريكية.

وقالت وسائل الإعلام إن "الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

قصف صاروخي يستهدف القاعدة الامريكية بمحيط مطار بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفياض: نعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق

حفل تأبيني رسمي في بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر (فيديو وصور)

الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

ترامب يلغي مؤتمرا صحفيا بمناسبة ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

فرنسا تعلن «مغادرة 300 مرتزق أجنبي» شرق ليبيا

الخارجية الايرانية: تداعيات اغتيال الفريق سليماني ستكون خارج سيطرة اميركا