الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخ كاتيوشا سقط على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد".

وأضافت، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، وعليها صاروخا لم ينطلق عيار 240 ملم، حيث فكك وسلم إلى مديرية الأدلة الجنائية".

وتابعت، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، تواصل تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وعسكرية عراقية قولها إن "صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي اليوم الاربعاء".

وقالت المصادر إن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قصفا صاروخيا استهدف فجر الاربعاء محيط مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة "فيكتوريا" الامريكية.

وقالت وسائل الإعلام إن "الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة".