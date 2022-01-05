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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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برهم صالح: لا بد من تحقيق الاصلاح الجذري والبنوي وتلبية تطلعات الشعب العراقي في الحياة الحرة والكريمة
برهم صالح: اليوم نحن أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في قطع الطريق أمام الإرهاب الذي يريد العبث بأمننا وسلم المجتمع
الرئيس العراقي برهم صالح في المحفل الرسمي للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر: القائد سليماني شارك العراقيين التصدي للهجمة الإرهابية
ا ف ب: توقيف أكثر من مئتي متظاهر وعشرات الجرحى بالاحتجاجات في كازاخستان
رويترز: صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات
العميد اسماعيل قاآني : ائمتنا علمونا ان نضحي بالغالي والنفيس وسنصل الى الهدف الكبير المتمثل بالوصول لدولة الامام المهدي
العميد اسماعيل قاآني : سنسلك طريق المقاومة الشامخ وسيف المقاومة البتار سيزيح الاجانب عن المنطقة
العميد اسماعيل قاآني : سنثار ثارا كبيرا من الجناة ولدينا طريقتنا في الانتقام
العميد اسماعيل قاآني : الشعب العراقي الصديق لقاسم سليماني لن يتحمل وجود الاميركان على ارضه
العميد اسماعيل قاآني : طردكم من المنطقة هو احد اهدافنا وستخرجون من هذه البقعة من الارض
برهم صالح: لا بد من تحقيق الاصلاح الجذري والبنوي وتلبية تطلعات الشعب العراقي في الحياة الحرة والكريمة
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش
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