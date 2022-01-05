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حفل تأبيني رسمي في بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر (فيديو وصور)

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أقامت السلطات العراقية، حفلا تأبينيا رسميا في العاصمة بغداد، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في جريمة امريكية جبانة قرب مطار بغداد الدولي.

العالم-العراق

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بحضور عدد من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وتوافد المشاركون لإقامة المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في بغداد، حيث سيتضمن المحفل جملة من الفعاليات لاستذكار قادة النصر وجريمة اغتيالهما في عدوان امريكي غادر قرب مطار بغداد الدولي عام 2020.

ومن بين المشاركين أيضا رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من المسؤولين السياسيين وقادة الحشد الشعبي في قاعة مسرح المنصور ب‍بغداد.

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