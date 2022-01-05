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ما هي أعراض مرض «فلورونا» الجديد؟

ما هي أعراض مرض «فلورونا» الجديد؟
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدت الإصابة المزدوجة بفيروس «كورونا» والإنفلونزا في داخل فلسطين المحتلة مؤخراً إلى ظهور مصطلح «فلورونا».

العالم - منوعات

وبطبيعة الحال، فقد أثار ذلك القلق خلال أشهر الشتاء في أماكن أخرى مع ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا. لكن العلماء الذين أبلغوا عن الحالة النادرة لامرأة شابة قالوا إن أعراضها خفيفة، وفقاً لصحيفة «الصن».

*ما هو «فلورونا» وما أعراضه؟

مرض «فلورونا» ناتج في الواقع عن الإصابة بفيروس «كورونا» والإنفلونزا معاً. ظلت مستويات الإنفلونزا منخفضة على مستوى العالم منذ بداية الوباء، بسبب نقص الاختلاط الاجتماعي. لكن هذا الشتاء، مع عودة الحياة لطبيعتها في المزيد من البلدان خلال الأشهر الباردة، أصبح هناك احتمال أكبر أن تكون الإصابات بالإنفلونزا أعلى.

ويقترن ذلك بالانتشار السريع لـمتحور «أوميكرون» حول العالم. ورغم أنه أكثر اعتدالاً ويمكن التغلب عليه بواسطة اللقاحات، إلا أن ذلك يعني أنه من المحتمل ظهور المزيد من حالات العدوى المزدوجة أيضاً.

ظهرت على شابة إسرائيلية - حامل ولم تتلق اللقاح - أعراض خفيفة عندما خضعت للاختبار في المستشفى. يزعم الخبراء في الكيان أن آخرين أصيبوا أيضاً بالفيروسين معاً، لكن لم يتم تشخيصهم بعد.

و«أوميكرون»، البديل السائد لـ«كورونا» الآن، يظهر إلى حد كبير في شكل أعراض البرد أو الإنفلونزا.


*فما هي أعراض مرض فيروس «كورونا»؟

- حمى أو قشعريرة.

- سعال.

- ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

- إعياء.

- آلام في العضلات أو الجسم.

- صداع الرأس.

- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم.

- التهاب الحلق.

- احتقان أو سيلان الأنف.

- الغثيان أو القيء.

- إسهال.

*و ما هي عراض الإنفلونزا؟

- حمى أو الشعور بالحمى.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام في العضلات أو الجسم.

- الصداع.

- إعياء.

- القيء والإسهال (أكثر شيوعاً عند الأطفال).

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