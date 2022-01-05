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شركة النفط اليمنية تعلن أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود محملة بـ 24 الف طن من مادة المازوت قبالة ميناء الحديدة واقتادها قسرا الى قبالة جيزان

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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