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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يقول بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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