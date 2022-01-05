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مراسل العالم: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية مسلحة نوع وينق لونق-2 تابعة للامارات في أجواء عسيلان بشبوه

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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