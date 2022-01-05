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شاهد.. هكذا اثبتت القوات اليمنية تفوقها في البحر

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب السياسي مناف كيلاني أن احتجاز السفينة الإماراتية في اليمن يأتي بعد قيام السعودية بتوجيه تهديدات عسكرية ضد صنعاء بدون تنفيذ اي تهديد على أرض الواقع.

العالم - خاص العالم

وأوضح كيلاني خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن قوى تحالف العدوان على الرغم من تسليحها بشكل كبير جدا فشلت في تحقيق اي انجاز عسكري وقوات التحالف تراجعت خلال سنوات الحرب الـ6 التي باتت توازي سنوات الحرب العالمية الثانية.

وأكد كيلاني على أن استخبارات القوات المسلحة اليمنية اثبتت تفوقها على استخبارات تحالف العدوان في قضية احتجاز السفينة الإماراتية خصوصا فشل القواعد الأجنبية في البحر الأحمر من رصد تحركات القوات اليمنية .

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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