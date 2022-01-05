شاهد.. هكذا اثبتت القوات اليمنية تفوقها في البحر

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وأوضح كيلاني خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن قوى تحالف العدوان على الرغم من تسليحها بشكل كبير جدا فشلت في تحقيق اي انجاز عسكري وقوات التحالف تراجعت خلال سنوات الحرب الـ6 التي باتت توازي سنوات الحرب العالمية الثانية.

وأكد كيلاني على أن استخبارات القوات المسلحة اليمنية اثبتت تفوقها على استخبارات تحالف العدوان في قضية احتجاز السفينة الإماراتية خصوصا فشل القواعد الأجنبية في البحر الأحمر من رصد تحركات القوات اليمنية .

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