الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-01-2021

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: لم تتم مناقشة جدول أعمال لقاء روسيا – الناتو بعد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-01-2021

بدء الموجة الخامسة من كورونا في الهند

شاهد بالفيديو.. ازدهار قطاع السياحة في مشهد المقدسة.. سواح عرب واجانب

في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب

مجلس الوزراء السوري يحدد أولويات الحكومة للعام 2022