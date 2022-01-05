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مصادر فلسطينية: الاحتلال يداهم منزل الأسير القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية في مدينة رام الله ويقوم بتفتيشه

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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