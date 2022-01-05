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تحالف العدوان يحتجز سفينة وقود يمنية ويقودها لجيزان

تحالف العدوان يحتجز سفينة وقود يمنية ويقودها لجيزان
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت قناة المسيرة اليمنية اليوم الأربعاء إن تحالف العدوان بقيادة السعودية احتجز سفينة وقود كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة واقتادها إلى ميناء سعودي.

العالم - اليمن

ونقلت المسيرة عن شركة النفط اليمنية أن: العدوان الأمريكي السعودي يحتجز السفينة SPLENDOUR SAPPHIRE الخاصة والتي تحمل (24,189 طن) من مادة المازوت ويقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

ويفرض التحالف حصارا على الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" قد أعلن الاثنين، عن ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه اليمنية. وقال العميد سريع: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية، تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأشار العميد سريع: منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني.

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