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تحول القوات اليمنية من الدفاع للهجوم ولا امان لتحالف العدوان

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان أن احتجاز السفينة الإماراتية في المياه اليمنية توازي عملية نصر من الله البرية التي كانت تجسيداً للإنتقال من الدفاع الى الهجوم.

العالم - خاص العالم

وأوضح شمسان خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن احتجاز السفينة الإماراتية يعد نقلة نوعية في المواجهة البحرية وضربة موجعة ومدوية لقوى تحالف العدوان.

وتابع شمسان يقول: ان هذه العملية تتزامن مع استمرار تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظة مأرب وتحرك قوى العدوان في حول الساحل الغربي، مشيراً الى أن هذه العملية أرسلت رسالة الجهوزية والإقتدار الى قوى العدوان.

وأكد شمسان أن سفن تحالف العدوان لن تكون بأمان طالما هي قريبة من المياه اليمنية او تنتهك السيادة اليمنية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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