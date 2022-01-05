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التعبئة الرياضية في جنوب لبنان نظمت دورة في كرة القدم بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس

التعبئة الرياضية في جنوب لبنان نظمت دورة في كرة القدم بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت  التعبئة الرياضية في حزب الله في مدينة صيدا جنوب لبنان ، أنها نظمت  دورة رياضية في كرة القدم لمواليد 2002 - 2004 بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدى المهندس.

العالم_لبنان

و حسب بيان اليوم الاربعاء اقامت الدورة على ارض ملعب نادي الفجر الرياضي في صيدا حيث شاركت فرق أندية: المصطفى صيدا، الانصار عين الحلوة، الهدى حارة صيدا ونهاوند عين الحلوة و فاز في المباراة الاولى المصطفى صيدا على نهاوند عين الحلوة بنتيجة 4/3.
أما المباراة الثانية فقد سجلت فوز الانصار عين الحلوة على الهدى حارة صيدا بنتيحة 3/1.
المباراة النهائية توجت الانصار عين الحلوة بطلا للدورة بعد فوزه على المصطفى صيدا بنتيجة 3/.
تقدم الحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، المسؤول الرياضي سمير ناصر، مسؤول شعبة عين الحلوة في حزب الله علي الزينو، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الشتات - لبنان محمود جاد، مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان خليل العلي، المدير التنفيذي لنادي فلسطين تجمعنا الكابتن عفيف النسر، مدرب نادي عيلبون امهز الخطيب والكابتن اياد فرهود.
في ختام النشاط وزع ضاهر والفاعليات الرياضية الميداليات والكؤوس على الرابحين من المشاركين.

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التعبئة الرياضية في جنوب لبنان نظمت دورة في كرة القدم بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس

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