قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس لتحرير العراق من براثن الإرهاب

العالم_ العراق

وقال جمعة عناد في كلمة خلال حضوره فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد، إن "في مثل هذه الأيام من شهر كانون الثاني طالت أيدي الغدر كوكبة من قادة النصر الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني بعملية لم يشهد لها التاريخ من قبل".

وأضاف، أن "قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس من اجل إحراز النصر لتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي وكان لهم الدور الفاعل وامضوا في الميدان ليالي قاسية حيث كان العدو يحتل ثلث العراق وكانت لديه قدرات كبيرة".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في قاعة مسرح المنصور ب‍بغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من المسؤولين السياسيين وقادة الحشد الشعبي.