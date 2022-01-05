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القبض على ثمانية ارهابيين من "داعش" في العراق

القبض على ثمانية ارهابيين من
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، أن وكالة الاستخبارات تمكنت بعمليات منفصلة في ثلاث محافظات من الاطاحة بثمانية ارهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد وكركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية اربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بمايسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد، فيما تم القبض على ثلاثة في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة، والارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات".

وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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