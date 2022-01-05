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الاحتلال يعتدي على مقر الرئاسة الفلسطينية ولا يلقى ردا

الاحتلال يعتدي على مقر الرئاسة الفلسطينية ولا يلقى ردا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء محيط مقر الرئاسة المعروف باسم "المقاطعة"، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، دون أن تتلقى أي رد من القوى الأمنية التي تحرس المقر.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن دوريات عسكرية إسرائيلية داهمت حي الإرسال بالمدينة، واقتحمت محيط مقر المقاطعة، وشرعت بإطلاق القنابل الصوتية والغازية بمحيط المقر.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال، إثر قيام الشبان برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأطلق الجنود قنابل الصوت والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

يُشار إلى أن محيط مقر الرئاسة من أكثر الأماكن تحصينًا في الضفة الغربية المحتلة، ويحظى بحراسة أمنية كبيرة، كونه يضم مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، ويستقبل فيه الرؤساء والوفود الرسمية الزائرة لفلسطين، وتعقد فيه أغلب الاجتماعات والمؤتمرات لحركة فتح وقيادة السلطة.

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الاحتلال يعتدي على مقر الرئاسة الفلسطينية ولا يلقى ردا

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