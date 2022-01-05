النهضة التونسية: البحيري تم اختطافه وإخفاؤه قسريا دون إذن قضائي

العالم- تونس

وحمّلت الحركة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري، لـ"رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين.

واعتبرت الحركة أن "التبريرات الواهية التي قدمها شرف الدين خلال الندوة الصحفية الأخيرة وتفنيد المحكمة الإبتدائية لادعاءاته الكاذبة، لا تدع مجالا للشك أن البحيري تم اختطافه وإخفاؤه قسريا دون إذن قضائي وخارج إطار القانون وتجري حاليا محاولة لتلفيق تهم كيدية له"، بحسب نص البلاغ.

وطالبت الحركة بإطلاق سراح البحيري فورا وإعادته إلى أهله قبل أن تزداد صحته تعكرا.

وأعلنت حركة النهضة يوم الجمعة أن قوات الأمن اعتقلت النائب في البرلمان نور الدين البحيري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحركة.

وأضافت الحركة أن قوات أمن بزي مدني "اختطفت" البحيري، و"اقتادته إلى جهة غير معلومة".