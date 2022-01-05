الى "سمو" الحمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود.. أنت آخر من يتحدث عن الشرف والصدق

العالم – كشكول

"زمولية" (نسبة الى الزِمال باللهجة العراقية) المدعو عبد الرحمن هذا، تكشفت وبشكل لا لبس فيه، عندما حاول ان ينطح برأسه الصغيرة الفارغة، جبل الشرف والكرامة والكبرياء والصدق والشجاعة، سماحة السيد حسن نصرالله، فرجع صاغرا حائرا، وهو يجرُّ وراءه كذبه وخسته ودناءته، فكان مادة للتندر، كما كان مليكه.

حاول حفيد الكذاب ابو رغال "سمو" الحمير ابن مساعد ، ان يُلصق أدرانه، بحفيد محمد الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم ، عندما طلب من سيد المقاومة، ان يذكر له عملية واحدة نفذتها "داعش" الوهابية ضد ايران.

نقول لهذا الكذاب الاشر، ان سماحة السيد لن يرد على امثالك، ولا نحن نرد عليك، الا اننا من اجل ان نكشف كذبك ومحاولتك المضحكة الصاق "داعش" الوهابية، التي خرجت من رحم عقيدتك الفاسدة، بايران، لمخاطبنا الكريم فقط ، لذلك سنمر امام عشرات الهجمات التي نفذتها "داعش" وخواتها الوهابيات، على ايران والمصالح الايرانية، والتي سفرت عن مئات القتلى والجرحى، مرور الكرام، وسنذكر فقط هجومين، الاول استهدف مبنى مجلس الشورى الاسلامي في طهران، والثاني استهدف المرقد الطاهر لمؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني رضون الله تعالى عليه، الكائن في جنوب طهران، واسفر الهجومين عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الايرانيين.

يحاول السفيه وببلادة لا توصف، اقناع مخاطبيه، بعدم ارتباط "داعش" بالسعودية، لان هذا التنظيم الوهابي، شن هجوما على المصالح السعودية!، متناسيا ان السعودية فتحت عشرات القنوات الفضائية والمساجد، امام مشايخ الوهابية، الذين كانوا يفتون ب"الجهاد" في العراق وسوريا، وجمع التبرعات بملايين الدولارات ل"داعش"، حتى فجر اكثر من 5000 سعودي وهابي اجسادهم النتنة في العراق وحده، فقتلوا عشرت الالاف من الابرياء، وكذلك فعلوا في سوريا، وهو ما اعترف به حتى الاعلاميين السعوديين، وبعض "امراء" ال سعود.

لا يمكن فصل "داعش" عن السعودية والوهابية، فلولا السعودية والوهابية لما وجدت "داعش"، ولولا السعودية والوهابية لما وجدت القاعدة والجماعات التكفيرية الوهابية الاخرى، اما محاولة تسويق هجوم "داعش" على مصلحة سعودية، كدليل على عدم ارتباط "داعش" بالسعودية، فهي محاولة لا يُقدم عليها، الا كذاب او غبي، ويبدو ان سمو الحمير بن مساعد، يجمع الصفتين وبجدارة، فإي محاولة من الجماعات التكفيرية للتعرض للسعودية، تأتي في اطار الخلاف بين الاستاذ والتلميذ، او عندما ينقلب السحر على الساحر، كما حصل مع القاعدة.