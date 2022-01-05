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تدمير واعطاب واغتنام عدد من آليات مرتزقة العدوان خلال تحرير القوات اليمنية معسكر الخنجر في اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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