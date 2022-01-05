الصحة الإيرانية: 42 وفاة و1171إصابة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 131 الفا و778 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل ألف و171شخصا إصابة جديدة وإصابتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و201 الفا و467 شخصا.

وأضافت أن الفين و 357 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و45 الفا و 890 شخصا لغاية الآن.