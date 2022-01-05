الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ونظيره السعودي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ونظيره السعودي
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​، بأن ​وزير الخارجية​ السعودي فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن حيث بحث الجانبان خلاله بشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العالم - السعودية

واعلنت وكالة الأنباء ​السعودية أن ​فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من ​أنتوني بلينكن​، استعرض المسؤولان خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

ولفتت إلى أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال "العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم" حسب ما قالت الوكالة.

هذا وتعتبر السعودية أكبر مشتر للسلاح الأمريكي في العالم، وتساندها أمريكا في عدوانها على الشعب اليمني منذ أكثر من 7 سنوات.

روابط ذات صلة

اجتماع سعودي صهيوني برعاية أمريكية.. ولا تعليق سعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التصعيد السعودي مستمر ضد حزب الله حتى الانتخابات النيابية

العراق.. الحشد يرفع عددا من قنابر الهاون في نينوى

وزير بريطاني سابق: بلير حرق وثيقة سرية تؤكد عدم شرعية غزو العراق

الكاظمي يعد أسرة ضحايا جبلة بمتابعة الملف والقصاص من المجرمين

الحرس الثوري يكشف عن اطلاق صاروخ تجريبي غرب طهران

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ونظيره السعودي