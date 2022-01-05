اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الامريكي ونظيره السعودي

العالم - السعودية

واعلنت وكالة الأنباء ​السعودية أن ​فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من ​أنتوني بلينكن​، استعرض المسؤولان خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

ولفتت إلى أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال "العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم" حسب ما قالت الوكالة.

هذا وتعتبر السعودية أكبر مشتر للسلاح الأمريكي في العالم، وتساندها أمريكا في عدوانها على الشعب اليمني منذ أكثر من 7 سنوات.