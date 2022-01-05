اليابان تفتتح مركز لقاحات في الموصل

العالم - العراق

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع السفير الياباني إن “اليابان ساهمت كثيرا في دعم الموصل من خلال المنظمات الدولية والمنح المالية في العديد من المجالات منها الصحية ومنها الاغاثية”.

وأضاف الجبوري، أن “اليابان قدمت أيضاً منحة مالية للمساعدة في اعادة اعمار الجامع النوري الكبير”، مشيراً إلى أن الجميع يطمحون أن يكون هناك “المزيد من الدعم من اليابان للموصل للخروج من واقعها الذي تعيشه اليوم”.

من جانبه، أبدى السفير الياباني، سعادته لكونه أول سفير ياباني يزور الموصل، منذ استلامه المهام في العراق.

وقال السفير، خلال المؤتمر الصحفي، إن “الموصل مدينة تضررت كثيراً بسبب داعش الارهابي وفقدت الكثير بسبب التنظيم الإرهابي، لكن سكانها أقوياء وكانوا مصرين على عودة الحياة إلى مدينتهم”.

ولفت إلى أن “الحكومة اليابانية دعمت العراق باستمرار من خلال المنظمات الدولية لإنقاذ الناس من المشكلات التي خلفها داعش”، مبيناً أن “المحافظة قد قدمت له الكثير من المقترحات حول التعليم والصحة والخدمات، وتطمح لتقديم المزيد من المساعدة”.

واشار السفير الياباني، إلى أن “اليابان ستستمر بدعمها للمحافظة وسكانها”، معرباً عن أمنياته أن “يحقق الموصليون غاياتهم بعد نكبة الحرب مثلما حقق اليابانيون غاياتهم بعد الحرب من خلال النهضة في المجالات كافة”.

وختم السفير حديثه بالقول إن “الزيارة اليوم هي لافتتاح مركز لقاحات تبرعت ببنائه اليابان في الموصل”.