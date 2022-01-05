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البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته الأحد المقبل

البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته الأحد المقبل
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الأمين العام لمجلس النواب العراقي سيروان عبدالله سيريني اليوم الأربعاء ،عن اكتمال جميع الاجراءات لعقد جلسة مجلس النواب الأولى بدورته الخامسة في موعدها المحدد صباح يوم الاحد المقبل.

العالم - العراق

وقال الأمين العام في تصريح صحفي، ان "الأمانة العامة لمجلس النواب اكملت جميع الاجراءات والاستعدادات والتحضيرات الامنية والادارية والفنية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الخامسة في موعدها المحدد صباح يوم الاحد المقبل".

واشار الى ان "اجتماعا عقد صباح اليوم مع رئيس السن لبحث هذه الاجراءات واعطاء شرح عن الفقرات المدرجة على جدول اعمال الجلسة واطلاعه على الخطوات التي ستجري بها عملية التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه".

واكد الأمين العام "على اهمية هذه الدورة الجديدة لمجلس النواب في مستقبل العراق وتطلعات الشعب واماله، نظرا للظروف التي مر بها العراق خلال الدورة النيابية السابقة وما رافقها من احداث سياسية وشعبية وامنية وصحية مختلفة والتغيير الواضح للساحة السياسية العراقية وما انتجته الانتخابات من خارطة جديدة للقوى السياسية وخاصة الشعبية منها ".

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