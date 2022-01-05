ماهي فضيحة نجل ملك البحرين المدوية؟

العالم - ابناء الديرة

اتهمت الاخصائية النفسية البحرينية شريفة سوار نجل ملك البحرين خالد بن حمد بالتورط في ترويج المخدرات وبيعها خصوصًا حبوب اللاريكا في مدارس البنات في البحرين.

كما اتهمت سوار نجل ولي العهد عيسى بن سلمان بالتورط في قضية اللاريكا التي فجرتها اعلاميًا في مارس عام 2019 .

وقالت سوار إن بعض ضباط الداخلية الكبار امثال المفتش العالم خليفة بن احمد آل خليفة ومحمد هزيم من مروجي المخدرات ومن شبكة استغلال الفتايات في البلاد.

وكشف الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون خلال برنامج "ابناء الديرة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان من يتناول المخدرات في البحرين هم من المتنفذين في البلاد من ابناء ملك البحرين وغيرهم.

وقال المدهون، إنه لايمكن ان تدخل المخدرات الى البحرين الا من خلال العائلة الحاكمة في البحرين لانها هي المسيطرة على المطارات والمؤانئ في البلد.

وفي سياق آخر قال المدهون إن هناك تطورات كبيرة على مستوى المنطقة وعلى مستوى البحرين، حيث ان هناك مخاض في المنطقة تساهم فيه الشعوب في التغيير نحو الافضل، ولذلك الانظمة العربية تضيق على شعوبها من اجل تحصيل ما يمكن تحصيله من الثراوات.