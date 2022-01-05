رحلات جویة من طهران ومشهد إلى النجف ومن مشهد إلى كراتشي

العالم - إيران

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاربعاء، بأن تم استصدار تراخيص الطيران بواقع رحلتين يوميا بين مطار الامام الخميني (رض) في طهران ومطار مشهد الدولي الى مدينة النجف بالعكس.

وأشارت الى أن اول رحلة لشركة ايران اير وصلت اليوم الساعة 10:55 الى مطار النجف عبر الرحلة رقم 5325.

وعلى صعيد متصل بدأت شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) اليوم الاربعاء بتسيير رحلات من مشهد إلى كراتشي الباكستانية.

وحطّت في الساعة الثالثة و12 دقيقة عصر اليوم الاربعاء طائرة من طراز ايرباص تحمل على متنها 138 راكبا تابعة للخطوط الجوية الايرانية (هما) في مطار كراتشي الدولي في باكستان وبذلك ارتفعت عدد رحلات هذه الشركة الايرانية الى 12 رحلة شهرياً.

وبهذه المناسبة اقيمت مراسم احتفالية لاستقبال هذه الطائرة في مطار كراتشي الدولي بمشاركة القنصل الايراني في المدينة حسن نوريان ومدير مكتب الشركة في باكستان محمد بارسا نجاد.