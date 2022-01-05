مقتل قائد كبير في ميليشيات منصور هادي في جنوب مأرب

العالم - اليمن

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن معارك عنيفة دارت بين هذه الميليشيات والجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهة البلق الشرقي جنوبي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف هذه الميليشيات بينهم ما يسمى قائد اللواء الثاني في محور آزال العميد فرحان النقيب.

وكان فرحان النقيب وصل منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى مدينة مأرب على رأس تعزيزات قادمة من الميليشيات التابعة لعبدر ربه منصور هادي في محور آزال المتمركز في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، بعد تحقيق الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقدمات واسعة وصولاً إلى تخوم مدينة مأرب.

وأعلن الجيش واللجان الشعبية اليمنية مطلع نوفمبر الماضي، تحرير 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في صد العدوان على اليمن، وحتى الآن فشل العدوان السعودي المدعوم امريكيا وبريطانيا واسرائيليا في صد تقدم الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المدينة.