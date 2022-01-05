بعد الاحتجاجات.. عودة الهدوء إلى العاصمة الكازاخية

العالم - اسيا والباسفيك

ومنعت السلطات مرور المركبات في الشوارع المحيطة بالبناء بالإضافة إلى ذلك وضعت طوقا أمنيا في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي.

وبحسب وسائل اعلام محلية الوضع الحالي في العاصمة مستقر وهادئ، مع انقطاع في عمل قنوات التلفزيون في البلاد وانقطاع شبكة الانترنت.

كما أن المواطنين نتيجة هذه الانقطاعات لا يستطيعون الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية، لذلك يقومون بسحب أموالهم عن طريق الصرافات الآلية بشكل مباشر، الأمر الذي تسبب ببعض الازدحام.

ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شركة "CTS"، المسؤولة عن قطاع النقل العام في العاصم، أن وسائل النقل العام ستبدأ العمل في الساعة 7 صباحا بشكل اعتيادي، في حال عدم حدوث أي أمر طارئ.

وكان الرئيس الكازخي، قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، ترأسه مجلس الأمن في البلاد، على خلفية الاحتجاجات.

ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو. كا. زد" مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان"، واعدا بـ"الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.

في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.

وفي السياق نفسه، أكد توكاييف أن المحتجين كانوا منظمين بشكل جيد خلال أعمال الشغب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كرئيس ملزم بحماية أمن المواطنين والإجراءات التي تم اتخذتها تهدف إلى حماية سكان كازاخستان".