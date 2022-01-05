شاهد: غنائم القوات اليمنية من عملية فجر الصحراء في اليتمة الحدودية

العالم- خاص بالعالم

المشاهد الجديدة اظهرت تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي الذي يعد من اكبر معسكرات قوى العدوان في المناطق الحدودية في محافظة الجوف شرق البلاد، وكانت السعودية تستخدم هذا المعسكر لتدريب آلاف المرتزقة ويعتبر نقطة انطلاقه للاسلحة السعودية المتدفقة للمرتزقة في اليمن.

وتظهر المشاهد اغتنام الجيش اليمني واللجان الشعبية اسلحة سعودية كثيرة من بينها كاميرات حرارية متطورة، كما تظهر أسر القوات اليمنية عدداً كبيرا من جنود التحالف السعودي، وتظهر المشاهد تحرير مناطق شاسعة تقدر باكثر من اثنى عشر الف كيلومتر مربع.

وفي شبوة الواقعة شرق البلاد ايضا تحتدم المعارك العنيفة حيث صدت القوات اليمنية هجمات متعددة تنفذها جماعات اراهابية تكفيرية تتبع الامارات.

وافادت مصادر محلية ان القوات اليمنية قتلت العشرات من مرتزقة العدوان في منطقة عسيلان بالمحافظة حيث استهدفت تجمعات قوى العدوان بعدد من الصواريخ البالستية والقصيرة ما ادى الى مقتل عدد كبير من المرتزقة منهم قيادات في تنظيم القاعدة الارهابي الذي اصبحت الامارات والسعودية تتنباه وتدعمه في المحافظات الشرقية اليمنية.

هذا وشن طيران العدوان مئات الغارات على مناطق عسيلان ما ادى الى سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي عسيلان ايضا أسقطتْ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنية طائرةَ تجسسٍ تابعةً لتحالفِ العدوان السعودي، وقال المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: إنّ الدفاعاتِ الجوية تمكنتْ من إسقاطِ طائرةِ تجسسٍ مسلحة من صنعٍ صيني تابعةٍ لسلاحِ الجوِ الإماراتي، وذلك خلالَ تنفيذِها أعمالاً عَدائية في أجواءِ مديريةِ عسيلان في محافظة شبوة، مضيفاَ أنّ عمليةَ إسقاطِ الطائرة تمتْ بصاروخ أرض جو محليِ الصنع.

