5 أسرى قدامى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين

ويليه الأسرى: ماهر يونس الذي يدخل كذلك عامه الـ(40) والأخير في سجون الاحتلال، والأسير بشير الخطيب عامه الـ (35)، وناصر أبو سرور، ومحمود أبو سرور المعتقلين عامهما الـ(30) على التوالي.

وأوضح نادي الأسير: أن الأسرى الخمسة هم من ضمن (25) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (11) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت، والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014 نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (41) عامًا.