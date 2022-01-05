شاهد.. متظاهرو كازاخستان يحاولون اسقاط نصب تذكاري للرئيس نزارباييف

العالم - اسيا والباسفيك

وأعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المتظاهرين حاولوا اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا.

وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألما تا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.

وشغل نزارباييف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عاما تقريبا، منذ 24 أبريل/نيسان 1990 وحتى 2019، وبدأ شغل منصبه عام 1990عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، وفي ديسمبر/كانون الأول 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة.