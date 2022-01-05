الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. متظاهرو كازاخستان يحاولون اسقاط نصب تذكاري للرئيس نزارباييف

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

حاول متظاهرو كازاخستان إسقاط نصب تذكاري للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف في مدينة تالديكورغان.

العالم - اسيا والباسفيك

وأعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المتظاهرين حاولوا اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا.

وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألما تا وإقليم مانغيستاو لغاية 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.

وشغل نزارباييف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عاما تقريبا، منذ 24 أبريل/نيسان 1990 وحتى 2019، وبدأ شغل منصبه عام 1990عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق، وفي ديسمبر/كانون الأول 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة.

روابط ذات صلة

كازاخستان تحجب الإنترنت ومواقع إعلامية عن الخارج

رئيس كازاخستان يولي نفسه منصب رئيس مجلس الأمن بالبلاد

الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاجات في كازاخستان

المتظاهرون في ألماتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-01-2021

الكويت تحبط محاولة 3 متسللين بحرا تهريب 86 كيلو غرام حشيش

تسوير 71% من الحدود الباكستانية الايرانية المشتركة

مجلس النواب الأردني يرفض تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

النوبات القلبية تزداد في الشتاء.. وهكذا تتم الوقاية!

كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا