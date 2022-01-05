تسوير 71% من الحدود الباكستانية الايرانية المشتركة

العالم - إيران

ولفت "اللواء افتخار"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء بمقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، ان العام 2021 كان حافلا بالتحديات على الحدود الغربية الباكستانية مع افغانستان.

واضاف، انه رغم الاثار التي تركها الانسحاب الامريكي من افغانستان على الوضع الامني في باكستان، لكن عملية استكمال مشروع تسوير الحدود الباكستانية المشتركة مع ايران وافغانستان تواصلت بقوة من اجل تامين الشعب (الباكستاني).

واعتبر المتحدث باسم الجيش الباكستاني، ان السلام والامن هدفان اساسيان وراء مشروع تسوير الحدود المشتركة، والذي سيتواصل حتى النهاية.