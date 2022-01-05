من كان يظن ان الامعاء الخاوية تقهر كياناً بعدته وعتاده!

العالم- مراسلون

الامعاء الخاوية اجبرت الكل على ان يتحرك لينهي معركة حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي بكل قوته ان يحسمها لصالحه، وظل ابو هواش متسلحا بالصبر فانهاها لصالحه ولصالح شعبه.

القرار الاسرائيلي بالافراج عن الاسير ابو هواش هو تراجع جديد لهيبة الردع الاسرائيلية هكذا قال المسؤولون الاسرائيلييون بالسنتهم.

وعلى ما يبدو فان الشعور العسكري الاسرائيلي بالهزيمة من جديد، دفع باجهزة الامن الاسرائيلية الى شن حملة اعتقالات طالت قادة محررين من حركة الجهاد الاسلامي الهدف منها فقط محاولة الحفاظ على ماء الوجه المهدور.

اعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية من بينهم خمسة من قادة الحركة المقاومة.

الاسرى الفلسطينييون والادارييون منهم يستعدون اليوم لمعركة جديدة بدأت بالاعلان عن مقاطعة محاكم الاحتلال الاسرائيلي.