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احتجاجات صاخبة وحرق مبان رسمية، والرئيس الكازاخي يتعهد بحزمة مقترحات

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

تتفاقم الاوضاع في الشارع الكازاخي بعد قرارات الحكومة الاخيرة برفع اسعار الغاز، وهو ما دفع هؤلاء المتظاهرين الغاضبين الى اقتحام ادارات رسمية من بينها مبنى البلدية في العاصمة الما آتا.

خاص بالعالم

هنا كان المشهد صاخبا جدا عندما اقتحم محتجون مبان حكومية في أكبر مدن قازاخستان في حين تحاول قوات الأمن فرض سيطرتها بعد استقالة الحكومة في أعقاب غضب شعبي على زيادة أسعار الوقود.

صور تناقلتها وسائل اعلام ظهر فيها مكتب رئيس بلدية ألما آتا وقد اشتعلت به النيران كذلك مكتب النائب العام القريب.

وعلى ما يبدو نجح محتجون في اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن. وقالت وكالة نوفوستي ان متظاهرون في ألما آتا سلبوا أسلحة نارية ودروعا وهراوات من الشرطة ولا يشاهد حضور العناصر الأمنية في المدينة.

الى ذلك أعلن رئيس كازاخستان قاسم توكاييف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن القومي في بلاده، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.

وتعهد توكاييف بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية. هذا وقبل الرئيس توكاييف استقالة الحكومة.

مصدر امني اوضح ان مئات المحتجين وصفهم بالمتطرفين هاجموا أكبر مدن البلاد، ألما آتا، وأضاف في بيان أن الشرطة والحرس الوطني ووحدات الجيش يشاركون في العملية الأمنية في اليوم الثاني للاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

واندلعت الاحتجاجات بعد أن رفعت السلطات أسعار غاز البترول المسال في بداية العام، وهو وقود سيارات يستخدمه الكثير من السكان بدلا من الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض تكلفته.

في المواقف حثت روسيا على الحوار فى كازاخستان، واعربت الخارجية الروسية في بيان عن تأييدها الحل السلمي لجميع المشكلات في الإطار القانوني والدستوري.

كما دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تهدئة الوضع في كازاخستان وإطلاق حوار، بينما قالت تركيا انها تراقب الوضع في كازاخستان.

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