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بوريل: موسكو تزيد الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

بوريل: موسكو تزيد الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

العالم - اوروبا

وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.

ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".

وكان دميترو كوليبا، قد صرح أن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا.

أوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الداخلية اعتبارا من اليوم.

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